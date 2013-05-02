Сайт под ключ по доставке товаров из США

Требуется специалист для создания вебсайта компании, специализирующейся на оказании услуг по доставке товаров из США. Сайт будет носить по большей части информативный характер. Важный технический элемент - это внедрение калькулятора почтовых расходов американской почтовой службы USPS. Остальные детали - при обсуждении технического задания. Пример такого сайта - http://www.globalorders-usa.com

Идеальный кандидат должен владеть маркетинговыми навыками и знаниями с целью продвижения сайта на территории рунета и стран СНГ.

Опыт и предоставление образцов предыдущих работ - обязательны.