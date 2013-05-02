Интернет-магазин электроники (комп. техники)

Cуть в следующем, ставим голую опенкарт (лучше maxzone 1.5.4.1), подбираем более-менее подходящий свободный шаблон на тему продажа компьютеров электроники (по примеру сайта (в личку)), цветовая схема такая же, заполняем его рубриками-подрубриками для примера, товары, по одному в каждую рубрику, фильтр по артиклу цене, категории, размерам, цветам, производителям все как на сайте. На странице самого товара тоже самое, там с блоками, описание, характеристики и т.п., вообщем все как у стандартного опенкарт. Рубрики новости, Полезные статьи. В шаблоне и везде убрать левые ссылки, убрать возврат товара, цифровые товары, партнерскую программу и т.п.

Срок 2 дня

Более детальную информацию, а также вопросы — в личку.