Ищем фрилансеров для официального трудоустройства

Доброе время суток. Мы молодая команда начинающих разработчиков. Находимся в Киеве/Харькове. Задумаемся над созданием офиса in real life. Нам нужны молодые люди, желательно такие же как мы. Которые готовы учиться, развиваться и продвигать себя в люди. Возможно удаленное обучение с дальнейшей перспективой.

Направления:

SEO-оптимизаторы

Верстальщики (адаптивная верстка)

Дизайнеры

Создание сайтов "под ключ"

web-программирование

и т.д. и т.п.

Оставляйте в контактах такую информацию:

1. Контакт для связи

2. Ваше образование

3. Направление работы

4. Хотите ли вы работать в команде. Если да, то для чего она вам нужна? Можно ответить кратко.

С радостью пообщаюсь с каждым в более умиротворенной обстановке, встреча в реале приветсвуется.