Требуется создать сайт с реферальной системой

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок287 просмотров

Здравствуйте.

Требуется создать сайт с платной регистрацией пользователей и системой реферальных ссылок.

Сайт будет носить информационный характер.

До оплаченной регистрации пользователь не может войти, а «висит» на странице, на которой описано, что за сайт и как зарегистрироваться.

После оплаты регистрации через сервис смскоин посетитель получает код доступа (требуется привязка к smscoin.com/ru/), и введя его попадает на страницу ввода персональных данных. (имя фамилия, логин, почта).

Регистрируется, после регистрации посетитель на почту получает пароль. Под своим логином заходит на сайт.

На сайте есть личная страница пользователя, где размещена:

- информация о его аккаунте;

- его реферальная ссылка, которую он может размещать на других ресурсах;

- статистика посещений и регистраций по его реф ссылке.

Пользователь может изменять свои данные.

Для входа пользователь использует одноразовый пароль, который высылается ему по запросу.

После того как пароль использован однажды, больше пользователь не может войти по нему, и для того, чтобы войти ещё раз он запрашивает новый пароль на почту с главной страницы сайта.

Пользователь должен видеть свою статистику по общему количеству переходов по его рефссылке и по количеству переходов, которые окончились регистрацией и оплатой через смс.

Кроме этого статистика должна иметь возможность показа по месяцам. По умолчанию показывается за текущий месяц.

Требуется общая статистика для администратора по всем посетителям в целом, и по каждому в отдельности.

Помимо этого нужна статистика-список, так чтобы например в конце месяца можно было сделать выплаты, отмечая тех, кто уже получил деньги и соответственно пропадал из списка (выплатил, отметил, что выплатил, перешел к следующему).

Сам сайт будет содержать текстовую и графическую информацию.

После входа посетитель попадает на главную страницу, на которой размещены ссылки на другие страницы сайта.

На начальном этапе интересует создание конструкции сайта в простом виде. После того, как можно будет проверить работоспособность системы в целом, нужно будет разработать простой дизайн.

Хостинг куплен hts.ru

Интересует возможность создания описанного, сроки исполнения, и стоимость.

Отвечу на все вопросы.

12 лет назад
seeyoulater
Богатырёв 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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