Интернет магазин детской одежды

Требуется создать с нуля портал обсуждения недвижимости. Примеры : totdom (.) com novostroykin (.) ru Прошу указать примерные цены на воплощение данного проекта. Детали обсудим, после понимания ценового диапазона.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужно сделать интернет магазин. Детали в ТЗ. Только Украниа
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