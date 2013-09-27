Разработать сайт каталог недвижимости

Доброго времени суток. Требуется разработать сайт каталога недвижимости по образу и подобию, структуре сайта http://cpcapital.ru . За исключением фильтра по цене и округу. От вас предложения по CMS, стоимость и сроки. По вопросам обращаться в личку. Спасибо.

Молодых, неуверенных фрилансеров просьба не беспокоить.