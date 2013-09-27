Разработка интернет-магазина

необходимо разработать интернет-магазин с нуля . есть только домен и хостинг. Направление- одежда. Дизайн простой без излишеств, подойдет даже шаблонный вариант.К админке требований по больше. необходимо чтобы каждый пользователь мог зарегистрировать другого пользователя . Нужен полный документооборот . В будущем будет интеграция с 1С. нравятся вот эти магазины http://store.apple.com/ru , http://www.wholesale-dress.net/