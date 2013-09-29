Сайт обсуждения недвижимости

Нужно сделать сайт - одностраничник. Кто в теме и имеет опыт реализации таких проектов - пишите. Как примеры - http://sqvirting.ru/ Тема другая. Приветствуются другие оригинальные идеи по реализации. Можно делать на wppage Предлагайте сразу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать с нуля портал обсуждения недвижимости.
Примеры : totdom (.) com novostroykin (.) ru
Прошу указать примерные цены на воплощение данного проекта. Детали обсудим, после понимания ценового диапазона.
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