Создание сайта тотализатора

Нужно создать сайт спортивного тотализатора.

Возможности

1. Регистрация пользователей

Редактирование.

2. Создание статических страниц и вывод новостей.

3. Пополнение счета и съём денег

Всё в ручную по выставленным реквизитам. Админ при получении денег вводит нужную сумму в валюте сайта на счет юзера пополнившего счет.

4. Те юзеры которые имеют положительный баланс на счету могут проставлять ставки в тотализаторе.

Тотализатор — это 15 матчей и варианты ответов 1 Х 2 на против каждого матча.

5. Возможность видеть на сайте сколько людей в игре, сколько денег проставили и отображение статистики распределения голосов.

Ну и так и далее.

Добавление дополнительных модулей без обнуления скриптов

Оплата … возможно сдельная.

Аналог: https://www.marathonbet.com/ru/toto/hda/home.htm