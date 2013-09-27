Создание сайта тотализатора

Нужно сделать сайт - одностраничник. Кто в теме и имеет опыт реализации таких проектов - пишите. Как примеры - http://sqvirting.ru/ Тема другая. Приветствуются другие оригинальные идеи по реализации. Можно делать на wppage Предлагайте сразу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт спортивного тотализатора.
Возможности
1. Регистрация пользователей
Редактирование.
2. Создание статических страниц и вывод новостей.
3. Пополнение счета и съём денег
Всё в ручную по выставленным реквизитам. Админ при получении денег вводит нужную сумму в валюте сайта на счет юзера пополнившего счет.
4. Те юзеры которые имеют положительный баланс на счету могут проставлять ставки в тотализаторе.
Тотализатор — это 15 матчей и варианты ответов 1 Х 2 на против каждого матча.
5. Возможность видеть на сайте сколько людей в игре, сколько денег проставили и отображение статистики распределения голосов.
Ну и так и далее.
Добавление дополнительных модулей без обнуления скриптов
Оплата … возможно сдельная.
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