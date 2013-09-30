Создать сайт визитку на wordpress

Требуется создать с нуля портал обсуждения недвижимости. Примеры : totdom (.) com novostroykin (.) ru Прошу указать примерные цены на воплощение данного проекта. Детали обсудим, после понимания ценового диапазона.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень простой сайт - визитка, аналог чужого сайта.
Wordpress с использованием какой-то галереи.
Меню из 4 пунктов, в каждом есть подпункты - либо ссылка на статью (запись), либо на альбом галереи.
Скрипт галереи во всплывающем окне (обычный fancybox). Фото просто листаются обычными стрелочками или кликом.
Работа очень срочная и очень простая.
Для профессионала на 2 часа.
Принимаются заявки только от людей с рейтингом и отзывами.
Новичков просьба не беспокоить.
На выполнение работы 1 день. Сорвёте сроки - получите негативный отзыв и плохую карму ;)
Стучать в скайп, быть на связи завтра постоянно!
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