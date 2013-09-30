Создать сайт визитку на wordpress

$100
Сайты «под ключ»Завершен5 заявок161 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Очень простой сайт - визитка, аналог чужого сайта.

Wordpress с использованием какой-то галереи.

Меню из 4 пунктов, в каждом есть подпункты - либо ссылка на статью (запись), либо на альбом галереи.

Скрипт галереи во всплывающем окне (обычный fancybox). Фото просто листаются обычными стрелочками или кликом.

Работа очень срочная и очень простая.

Для профессионала на 2 часа.

Принимаются заявки только от людей с рейтингом и отзывами.

Новичков просьба не беспокоить.

На выполнение работы 1 день. Сорвёте сроки - получите негативный отзыв и плохую карму ;)

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WordPress
10 лет назад
Gigant
Андрей 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
booby
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
98 отзывов(-2)
10 лет назад
$90
1 день
Превосходная работа. Очень приятно работать с Максимом. Все оперативно. Сайт нужен был в течении 1го дня. Результат получил за несколько часов. Совместная работа в скайпе позволила получить полностью ожидаемый результат. Спасибо, Рекомендую!
Отличный заказчик! Надежность, порядочность, вежливость и еще множество плюсов!
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