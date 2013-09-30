Создать сайт визитку на wordpress

Очень простой сайт - визитка, аналог чужого сайта.

Wordpress с использованием какой-то галереи.

Меню из 4 пунктов, в каждом есть подпункты - либо ссылка на статью (запись), либо на альбом галереи.

Скрипт галереи во всплывающем окне (обычный fancybox). Фото просто листаются обычными стрелочками или кликом.

Работа очень срочная и очень простая.

Для профессионала на 2 часа.

Принимаются заявки только от людей с рейтингом и отзывами.

Новичков просьба не беспокоить.

На выполнение работы 1 день. Сорвёте сроки - получите негативный отзыв и плохую карму ;)

Стучать в скайп, быть на связи завтра постоянно!