GIS портал

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок249 просмотров
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Создание тематического геоинформационного портала.

Интерактивный каталог/база данных интернет ресурсов с географической привязкой объектов к картам google, yandex, OpenStreet с возможностью импорта/экспорта треков и поиска по каталогу с ранжированием.

Похожие примеры:

http://cycle.dn.ua/maps.php?sid=d2cb99417ef1c91e2b6f05b7858e601b

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http://velomap.info/#45.1233;30.8453;r6

http://www.tourister.ru/world/europe/ukraine/region/avtonomna_respublika_krym/map

http://kartes.vietas.lv/?vlang=rus#

http://citex.info/#list.1002

http://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8

http://poezhaika.ru/

Перед заявкой прошу изучить ТЗ. В заявках прошу приводить примеры работы с картографическими сервисами.

10 лет назад
Texis
Павел 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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