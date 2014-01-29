Создание сайта на CMS Joomla под ключ

Коллеги, добрый день!

Необходимо создание сайта Интернет портала с отраслевым Каталогом и рубрикатором компаний на базе CMS Joomla под ключ.

В создании Сайта используются типовые стандартные Шаблоны, модули и Расширения, Включая Шаблонный дизайн. Сайт по наполнению и структуре похож на www.rosfirm.ru

Сайт представляет из себя и должен включать следующие функции:

1) Каталог-Рубрикатор по отраслям. Примерно до 50 рубрик, в каждой из них до 30 подрубрик

2) Новостной раздел сайта

3) Размещение Статей

4) Форум

5) Форма регистрации

6) В подрубриках размещены Карточки компаний, которые представляют из себя Информационный лист О компании с текстовыми блоками, и возможностью размещения Медиа файлов(Видео, презентации). Каждая страница иметь разный формат, а также должна быть возможность управления страницей в списке(ТОП 10).

7) Модуль, обратная связь.

8) Возможность размещения Банерной и контекстной рекламы.

9) Регистрация Сайта в поисковых системах Yandex, Google, Rambler

10) Первичная оптимизация сайта для продвижения

11) Наполнение сайта, предоставленными материалами, и контентом

12) Обучение по типовым операциям работы с контентом Сайта.

Все предложения принимаются с явно указанными сроками и стоимостью. Без указания стоимости и сроков предложения рассматриваться не будут.

Оплата только по факту выполнения проекта. Без предоплаты.