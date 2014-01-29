Создание сайта на CMS Joomla под ключ

Требуется создать с нуля портал обсуждения недвижимости. Примеры : totdom (.) com novostroykin (.) ru Прошу указать примерные цены на воплощение данного проекта. Детали обсудим, после понимания ценового диапазона.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, добрый день!
Необходимо создание сайта Интернет портала с отраслевым Каталогом и рубрикатором компаний на базе CMS Joomla под ключ.
В создании Сайта используются типовые стандартные Шаблоны, модули и Расширения, Включая Шаблонный дизайн. Сайт по наполнению и структуре похож на www.rosfirm.ru
Сайт представляет из себя и должен включать следующие функции:
1) Каталог-Рубрикатор по отраслям. Примерно до 50 рубрик, в каждой из них до 30 подрубрик
2) Новостной раздел сайта
3) Размещение Статей
4) Форум
5) Форма регистрации
6) В подрубриках размещены Карточки компаний, которые представляют из себя Информационный лист О компании с текстовыми блоками, и возможностью размещения Медиа файлов(Видео, презентации). Каждая страница иметь разный формат, а также должна быть возможность управления страницей в списке(ТОП 10).
7) Модуль, обратная связь.
8) Возможность размещения Банерной и контекстной рекламы.
9) Регистрация Сайта в поисковых системах Yandex, Google, Rambler
10) Первичная оптимизация сайта для продвижения
11) Наполнение сайта, предоставленными материалами, и контентом
12) Обучение по типовым операциям работы с контентом Сайта.
Все предложения принимаются с явно указанными сроками и стоимостью. Без указания стоимости и сроков предложения рассматриваться не будут.
Оплата только по факту выполнения проекта. Без предоплаты.
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