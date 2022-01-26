Здравствуйте. Нужно сделать сайт на битриксе под ключ. Дизайн уже есть. Так же синхронизировать остатки (около 1500 штук ) с 1с. Кто готов взяться пишите, я дам подробную информацию. Важно, чтобы у вас было время (работы ...
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Смотрите давайте я расскажу, что мне нужно и как я это вижу, а вы подскажите как это реализовать. У нас есть группа с доставкой еды. Я хочу к примеру запустить типа как бонус для наших покупателей с колесом фортуны. Как я это вижу: клиент делает у нас заказ, мы в заказ вкладываем к примеру карточку и определенным кодом который не повторяется. и красиво расписываем, что мол пройди по определенной ссылки введи код который пришел вам вместе с заказом (код вводить для активации того чтобы можно было прокрутить колесо) и получи гарантированный приз. Только я не знаю как мы будем узнавать что тот или иной человек прокрутил колесо и ему что-то выпало - это раз. Дальше мне нужно чтобы я мог на колесо добавлять свои призы, к примеру скидки дополнительные или вообще типа пусто или что-то дорогое, но с таким раскладом чтобы я к примеру мог контролировать выпадения того или иного приза. Вот вроде все. Может подскажете как это все реализовать или ваше колесо фортуны так и работает? А ну самое главное можете ли вы в случае если поможете все это установить на сайт ну или вообще как это работает, т.е. куда человеку переходить чтобы попасть на ссылку эту с колесом.. Может есть готовый проект такого плана
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