Конструктор-сайтов.

Нужно сделать интернет магазин. (по сути это копия http://www.kianomer .com/ только с магазином и на рус.яз.) Дизайн есть(psd)/ Т.З. приложено.(хостинг, домен есть) Пожалуйста не забывайте указывать стоимость и сроки выполнения. Оплата по выполнению на кошелек исполнителя (wmz) Бюджет до ...