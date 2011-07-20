Нужно сделать интернет магазин. (по сути это копия http://www.kianomer .com/ только с магазином и на рус.яз.)

Дизайн есть(psd)/ Т.З. приложено.(хостинг, домен есть)

Пожалуйста не забывайте указывать стоимость и сроки выполнения.

Оплата по выполнению на кошелек исполнителя (wmz)

Бюджет до 150$