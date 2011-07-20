Нужен портал о недвижимости. Подробности в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать интернет магазин. (по сути это копия http://www.kianomer .com/ только с магазином и на рус.яз.)
Дизайн есть(psd)/ Т.З. приложено.(хостинг, домен есть)
Пожалуйста не забывайте указывать стоимость и сроки выполнения.
Оплата по выполнению на кошелек исполнителя (wmz)
Бюджет до 150$
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