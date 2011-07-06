Сделать интернет-магазин на Magento. Установить, интегрировать готовый шаблон : http://www.templatemonster.com/demo/32792.html Полностью настроить (функциональность по шаблону, ничего дополнительного не нужно). Обязательное требование - опыт работы с Magento, написание модулей, интегрирование тем, примеры работ. Ежедневный отчет по проекту . Строгое соблюдение сроков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать сайт для комплекса Лавина (существующий сайт комплекса - http://lavina.dp.ua)
По принципу - системы управления контентом.
Технологии: PHP/MySQL.
Минимум Flash
Обязательное требование система должна быть универсальна, проста и надежна, что бы другой человек, в дальнейшем, мог добавлять и изменять разделы сайта.
Из обязательных блоков (модулей):
- регистрация пользователей (должна быть возможность различных прав доступа);
- новости с возможностью выделения каких-то новостей как важных (соответственно вывод новостей на главной и на отдельной странице новостей);
- фотогалерея;
- фотоконкурсы с возможностью добавления фотографий пользователей и с определением победителей (принцип определения победителей будет оговорен дополнительно);
- тематические разделы (страницы) по направлениям работы и предоставляемых услуг с возможностью их добавления. Возможно решение в виде мини-сайтов в рамках основного;
- акции и мероприятия;
- расписание льда (принцип объясню дополнительно);
- тарифы;
- статистика;
- контакты с обратной связью и со схемой проезда (по возможности объединение с картами Google).
Все разделы должны иметь возможность редактирования в зависимости от прав пользователей.
Админ-часть можно встроить в пользовательскую часть (не принципиально).
Полное техзадание предоставлю, после согласования технических моментов с исполнителем.
Форма оплаты по согласованию.
Местонахождение исполнителя не принципиально, но предпочтительно - Украина, Днепропетровск, для более быстрого решения всех вопросов.
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