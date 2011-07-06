Создать сайт для комплекса Лавина (существующий сайт комплекса - http://lavina.dp.ua)

По принципу - системы управления контентом.

Технологии: PHP/MySQL.

Минимум Flash

Обязательное требование система должна быть универсальна, проста и надежна, что бы другой человек, в дальнейшем, мог добавлять и изменять разделы сайта.

Из обязательных блоков (модулей):

- регистрация пользователей (должна быть возможность различных прав доступа);

- новости с возможностью выделения каких-то новостей как важных (соответственно вывод новостей на главной и на отдельной странице новостей);

- фотогалерея;

- фотоконкурсы с возможностью добавления фотографий пользователей и с определением победителей (принцип определения победителей будет оговорен дополнительно);

- тематические разделы (страницы) по направлениям работы и предоставляемых услуг с возможностью их добавления. Возможно решение в виде мини-сайтов в рамках основного;

- акции и мероприятия;

- расписание льда (принцип объясню дополнительно);

- тарифы;

- статистика;

- контакты с обратной связью и со схемой проезда (по возможности объединение с картами Google).

Все разделы должны иметь возможность редактирования в зависимости от прав пользователей.

Админ-часть можно встроить в пользовательскую часть (не принципиально).

Полное техзадание предоставлю, после согласования технических моментов с исполнителем.

Форма оплаты по согласованию.

Местонахождение исполнителя не принципиально, но предпочтительно - Украина, Днепропетровск, для более быстрого решения всех вопросов.