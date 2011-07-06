Интернет-магазин на Magento.

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка177 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать интернет-магазин на Magento.

Установить, интегрировать готовый шаблон :

http://www.templatemonster.com/demo/32792.html

Полностью настроить (функциональность по шаблону, ничего дополнительного не нужно).

Обязательное требование - опыт работы с Magento, написание модулей, интегрирование тем, примеры работ.

Ежедневный отчет по проекту . Строгое соблюдение сроков.

Magento
12 лет назад
Ruslan_LA
46 летФранция
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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