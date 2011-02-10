Создание сайта с карточной игрой по моим правилам

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне нужно сделать игровой ресурс (сайт) Есть карточная игра которую я играю с детства, но в России ее никто не играет. Это что-то похожее на покер и бридж только игра идет на очки, а не на деньги.

Реализация этой игры есть на грузинском сервере. Там скачивается java файл при запуске которого открывается окно с игрой в котором можно либо зарегистрироваться либо залогинится. В Грузии эта игра имеет многотысячную армию игроков.

Мне нужно что бы у меня был красивый русско-английский Flash сайт пользоваться которым без проблем и тормозов можно было бы через любой браузер, зайдя на который можно зарегистрироваться либо залогинится и начать играть, и что бы в игру можно было интегрировать в приложения контакта, майл.ру одноклассников.ру и что бы оттуда тоже можно было заходить в свой аккаунт, создавать столы или подсаживаться в уже созданные.

Не знаю какой бюджет для этого нужен что бы понять стоит вкладываться или нет.

12 лет назад
urumov
Эрик 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин

    $250

    Ищем программиста для создания нескольких интернет магазинов и их последующей поддержке. База товаров наша, около 100000 товаров (sql и Excel). Требуется залить товары с разных баз, объединить категории, натянуть стандартный шаблон. Обновление прайса будет происходить ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать сайт визитку

    $100

    Доброго времени суток! Требуется сделать сайт визитку со следующим функционалом: меню в шапке - открывающее статические странички фото галерея - фото с комментариями в фотогалереи, если открыть фото подробнее или кликнуть оно открывается в увеличенном виде и ниже ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт для комплекса Лавина

    Создать сайт для комплекса Лавина (существующий сайт комплекса - http://lavina.dp.ua) По принципу - системы управления контентом. Технологии: PHP/MySQL. Минимум Flash Обязательное требование система должна быть универсальна, проста и надежна, что бы другой человек, в дальнейшем, мог добавлять и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин на Magento.

    Сделать интернет-магазин на Magento. Установить, интегрировать готовый шаблон : http://www.templatemonster.com/demo/32792.html Полностью настроить (функциональность по шаблону, ничего дополнительного не нужно). Обязательное требование - опыт работы с Magento, написание модулей, интегрирование тем, примеры работ. Ежедневный отчет по проекту . Строгое соблюдение сроков.

    Magento
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт компании металлопроката

    Дизайн готов http://www.weblancer.net/users/Tauga33/portfolio/1236799.html#item Нужен сайт компании, занимающейся металлопрокатом на самописном движке . ТЗ в приложении. Обращаться ICQ 582228403

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Аналог фри/веблансера

    Суть такова - использоваться будет не в той степи что и все фриланс-сайты. Но система таже - выкладывают тендеры, кандидаты подписываются, и в итоге выбирается один. По структуре должен очень сильно напоминать веблансер.нет Ах да, сис-ма ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт Кибер Лиги

    $150

    Основные требувания регистрацыя игроков создания клана ..... принятие в команду по заявкам ... пример апофиг .... провидение кв ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка 2-х сайтов на 1c-bitrix

    $5000

    Разработка 2-х сайтов на 1c-bitrix Здравствуйте! Необходима разработка 2-х сайтов на 1с-битрикс. Один сайт будет разрабатыватся с нуля(интернет магазин №1) Один сайт уже есть с контентом на shopscript (web asyst)( интернет магазин №2) Сайты на ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад