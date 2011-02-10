Создание сайта с карточной игрой по моим правилам

Ищем программиста для создания нескольких интернет магазинов и их последующей поддержке. База товаров наша, около 100000 товаров (sql и Excel). Требуется залить товары с разных баз, объединить категории, натянуть стандартный шаблон. Обновление прайса будет происходить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужно сделать игровой ресурс (сайт) Есть карточная игра которую я играю с детства, но в России ее никто не играет. Это что-то похожее на покер и бридж только игра идет на очки, а не на деньги.
Реализация этой игры есть на грузинском сервере. Там скачивается java файл при запуске которого открывается окно с игрой в котором можно либо зарегистрироваться либо залогинится. В Грузии эта игра имеет многотысячную армию игроков.
Мне нужно что бы у меня был красивый русско-английский Flash сайт пользоваться которым без проблем и тормозов можно было бы через любой браузер, зайдя на который можно зарегистрироваться либо залогинится и начать играть, и что бы в игру можно было интегрировать в приложения контакта, майл.ру одноклассников.ру и что бы оттуда тоже можно было заходить в свой аккаунт, создавать столы или подсаживаться в уже созданные.
Не знаю какой бюджет для этого нужен что бы понять стоит вкладываться или нет.
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