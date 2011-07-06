Интернет-магазин

$250
Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки235 просмотров
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Ищем программиста для создания нескольких интернет магазинов и их последующей поддержке. База товаров наша, около 100000 товаров (sql и Excel). Требуется залить товары с разных баз, объединить категории, натянуть стандартный шаблон. Обновление прайса будет происходить раз в месяц. Магазин на удобном для вас движке. Обязательно опыт создания файла выгрузки в яндекс-маркет и прайс-ру. Сайт создаете на своем хостинге с установкой полной базой товаров. Оплата (до 75%) перед переносом сайта на наш хостинг (сайт должен быть полностью готов). 25% после сдачи работы на нашем хостинге. Предоплата не возможна. Опыт работы обязателен. Переписка по скайпу skvorcov56. Настроены на долгосрочное сотрудничество. Сроки выполнения максимально сжаты. До недели на каждый сайт.

12 лет назад
daniil-skvorcov6
Скворцов 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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