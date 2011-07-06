Создать сайт для комплекса Лавина (существующий сайт комплекса - http://lavina.dp.ua) По принципу - системы управления контентом. Технологии: PHP/MySQL. Минимум Flash Обязательное требование система должна быть универсальна, проста и надежна, что бы другой человек, в дальнейшем, мог добавлять и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем программиста для создания нескольких интернет магазинов и их последующей поддержке. База товаров наша, около 100000 товаров (sql и Excel). Требуется залить товары с разных баз, объединить категории, натянуть стандартный шаблон. Обновление прайса будет происходить раз в месяц. Магазин на удобном для вас движке. Обязательно опыт создания файла выгрузки в яндекс-маркет и прайс-ру. Сайт создаете на своем хостинге с установкой полной базой товаров. Оплата (до 75%) перед переносом сайта на наш хостинг (сайт должен быть полностью готов). 25% после сдачи работы на нашем хостинге. Предоплата не возможна. Опыт работы обязателен. Переписка по скайпу skvorcov56. Настроены на долгосрочное сотрудничество. Сроки выполнения максимально сжаты. До недели на каждый сайт.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Сделать интернет-магазин на Magento. Установить, интегрировать готовый шаблон : http://www.templatemonster.com/demo/32792.html Полностью настроить (функциональность по шаблону, ничего дополнительного не нужно). Обязательное требование - опыт работы с Magento, написание модулей, интегрирование тем, примеры работ. Ежедневный отчет по проекту . Строгое соблюдение сроков.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Дизайн готов http://www.weblancer.net/users/Tauga33/portfolio/1236799.html#item Нужен сайт компании, занимающейся металлопрокатом на самописном движке . ТЗ в приложении. Обращаться ICQ 582228403Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Создание развлекательного сайта с добавлением видео материалов чатом архивом новостей с оригинальным дизайном. по типу http://www.earthcam.com/Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт12 лет назад
Суть такова - использоваться будет не в той степи что и все фриланс-сайты. Но система таже - выкладывают тендеры, кандидаты подписываются, и в итоге выбирается один. По структуре должен очень сильно напоминать веблансер.нет Ах да, сис-ма ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Основные требувания регистрацыя игроков создания клана ..... принятие в команду по заявкам ... пример апофиг .... провидение кв ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть задача доработки модуля на Drupal Бюджет 8000 Пишем в аську 1194314 Оплата по факту, либо по этапам.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5000
Разработка 2-х сайтов на 1c-bitrix Здравствуйте! Необходима разработка 2-х сайтов на 1с-битрикс. Один сайт будет разрабатыватся с нуля(интернет магазин №1) Один сайт уже есть с контентом на shopscript (web asyst)( интернет магазин №2) Сайты на ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Приветствую всех!! Нужна полная копия сайта http://monopoly-club.ru/help/ со всеми вытекающими. Просьба цены и сроки писать в личку.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Есть сайт инет-магазин. Нужно сделать отдельный сайт-личный кабинет для клиентов инет магазина.На главной странице сайта-кабинета - лого и два поля - логин и пароль.После их ввода - клиент попадает в личный кабинет, в ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад