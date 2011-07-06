Интернет-магазин

Ищем программиста для создания нескольких интернет магазинов и их последующей поддержке. База товаров наша, около 100000 товаров (sql и Excel). Требуется залить товары с разных баз, объединить категории, натянуть стандартный шаблон. Обновление прайса будет происходить раз в месяц. Магазин на удобном для вас движке. Обязательно опыт создания файла выгрузки в яндекс-маркет и прайс-ру. Сайт создаете на своем хостинге с установкой полной базой товаров. Оплата (до 75%) перед переносом сайта на наш хостинг (сайт должен быть полностью готов). 25% после сдачи работы на нашем хостинге. Предоплата не возможна. Опыт работы обязателен. Переписка по скайпу skvorcov56. Настроены на долгосрочное сотрудничество. Сроки выполнения максимально сжаты. До недели на каждый сайт.