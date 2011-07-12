Ищем программиста для создания нескольких интернет магазинов и их последующей поддержке. База товаров наша, около 100000 товаров (sql и Excel). Требуется залить товары с разных баз, объединить категории, натянуть стандартный шаблон. Обновление прайса будет происходить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Требуется сделать сайт визитку со следующим функционалом:
меню в шапке - открывающее статические странички
фото галерея - фото с комментариями в фотогалереи, если открыть фото подробнее или кликнуть оно открывается в увеличенном виде и ниже комментарии.
Отзывы клиентов - текст отзывов и ниже форма добавления отзыва (отзывы модерируются)
карта сайта, поиск по сайту, новости
Вот в принципе, не че сложного!
фотогалерея должна выглядеть вот таким образом:
в фотогалереи категории отображены вот так - http://112kvartir.ru/
а если зайти в категорию фотогалереи то вот так отображаются - http://ask-proekt.ru/besedki-barbeku/2011-02-10-05-27-38
так и вот еще что сайт будет англоязычный! - на домене.
а на поддоменах будет тот же сайт только на русском, чешском, немецком.
Вот так.
Жду предложений - только от тех кто прочел задание и общую картинку представил!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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