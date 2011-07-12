Сделать сайт визитку

$100
Сайты «под ключ»Завершен11 заявок293 просмотра
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Доброго времени суток!

Требуется сделать сайт визитку со следующим функционалом:

меню в шапке - открывающее статические странички

фото галерея - фото с комментариями в фотогалереи, если открыть фото подробнее или кликнуть оно открывается в увеличенном виде и ниже комментарии.

Отзывы клиентов - текст отзывов и ниже форма добавления отзыва (отзывы модерируются)

карта сайта, поиск по сайту, новости

Вот в принципе, не че сложного!

фотогалерея должна выглядеть вот таким образом:

в фотогалереи категории отображены вот так - http://112kvartir.ru/

а если зайти в категорию фотогалереи то вот так отображаются - http://ask-proekt.ru/besedki-barbeku/2011-02-10-05-27-38

так и вот еще что сайт будет англоязычный! - на домене.

а на поддоменах будет тот же сайт только на русском, чешском, немецком.

Вот так.

Жду предложений - только от тех кто прочел задание и общую картинку представил!

12 лет назад
merlin1
Егор 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
41 отзыв(-7)
Выбранный исполнитель
novikoru
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$130
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было очень приятно работать. Не возникало никаких проблем. Все четко, своевременно. Рад был работать с Егором.
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