Создание сайта доски объявлений с pda версией

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки141 просмотр
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Нужен сайт доски объявлений типа joker boards с pda версией и оплатами услуг через смс.

12 лет назад
kmp
62 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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