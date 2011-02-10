Интернет-магазин по продаже межкомнатных дверей

Суть такая пользователь регистрируется на сайте создает опрос или битву и получает код для вставки на сайт. дальнейшие подробности при личной переписке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна разработка интернет-магазина в соответствии с ТЗ:
можно делать на основе cms
но сразу хочу подчеркнуть 3 важных момента, которые может быть трудно сделать стандартными средствами:
1. Должна быть возможность полностью оформить заказ на сайте. То есть когда пользователь положил дверь в корзину, ему должна быть предоставлена возможность выбрать комплектующие - ручки, коробку и т.д. причем выбор должен быть только среди тех вещей, которые подходят к данной модели двери
пример как это делается можно посмотреть тут: http://zaperto.ru/ но там это без фотографий, а желательно чтобы еще и фотографии комплектующих показывались
2. Должна быть система подбора двери
Перейдя на эту страницу пользователь должен иметь возможность выбрать опции подбора дверей и нажать кнопку «Подобрать дверь», в результате чего ему должны показаться все элементы каталога, удовлетворяющие данным условиям поиска.
Опции, которые может указать пользователь:
Фирма-производитель двери, Цвет двери, Тип двери, Ограничение на цену
пример: http://zaperto.ru/search.php
3. После оформления заказа менеджер должен иметь возможность автоматически распечатать следующие документы (в формате word или excel):
1. счет
2. товарная накладная
3. приходно-кассовый ордер
то есть нужно будет туда автоматически подставить данные о заказе.
Так же важно:
1. в каталоге где-то 200 позиций. заносить в каталог их будет исполнитель (то есть Вы). описания по ним все есть, а фотки есть не по всем. по некоторым нужно будет заходить на сайт завода-производителя и брать их оттуда. таких заводов где-то 10 штук. ну или мы будем с ними связываться и прислать отдельно картинки
2. тексты, которые будут нужны для сайта будут оплачиваться 4$ за 1000 знаков.
3. сайт нужно изначально строить оптимизированным под запросы, которые указаны в файлике, который я пришлю когда начнем с Вами общаться
4. оплата через сделку без риска
5. нужен индивидуальный дизайн. не полностью конечно, можно из стандартного шаблона переделать, но дизайнера тоже нужно будет подключать. пожелания к дизайну обсудим отдельно
(если сработаемся качественно и по срокам, то нас интересует долговременное сотрудничество. В перспективе месяц-два сможем обеспечить любым кол-вом заказов, которые вы сможете обрабатывать. Так же сайты будут переданы вам, при желании, на тех обслуживание с ежемесячной фикс платой за стандартное обслуживание + необходимые заказчику доработки за рамками тех поддержки)
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