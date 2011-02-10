Нужен сайт доски объявлений типа joker boards с pda версией и оплатами услуг через смс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта с флеш играми. Их будет около 10-ти. Это простые игры типа дурак карточный, шашки, шахматы и т.д., что-то похожее на mail.ru....НО
мне необходимо сделать так, чтобы зарегистрированные игроки могли вносить на свои счета через интеркасу деньги, которые соответственно зачислялись на их баланс....и играли между собой на реальные деньги.....
т.е. схема такая:
игрок зарегистрировался
внес деньги на счет через систему платежей
видит на главной странице игры в которые можно играть
выбирает (например дурак подкидной)
попадает в лобби игры, где игроки предлагают вид игры (сума ставки, до скольких побед....)
выбирает например игру со ставкой в 10 грн. и выигрывает ее
соответственно, что происходит с деньгами?
1. С игроков списывается 5% в счет администрации сайта за предоставление игрового поля (в данном случае это по 50 копеек с каждого игрока)
2. Выигравший получает на свой счет 9.50, а спроигравшего списывается сума ставки.т.е. 10 грн....
............ну в общем это детали, а суть ясна....
Интересна сума под ключ и сроки......а также возможно создание самих игор. тоже сума за одну и сроки.
Пример игры (ее вида) на скрине есть....ну типа того что-то...
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