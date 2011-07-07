Интернет-магазин

Постарался изложить в ТЗ(смотрите в атаче) все, возможно и это естественно, будут вопросы при работе над магазином и доработки в ходе работы.

Дизайн нужен шаблонного магазина, тематика - детские товары, дети, ползунки )). Дизайн показываем или скидываем ссылки.

CMS – не друпал, не джумла, остальные – показываем админку и я говорю, что понравилась или ищите другую. Срок исполнения 1

-3 дня. Цена минимальная, не прошу самописного движка и не ставлю сверхзадач.

Пишите предложения по цене и давайте варианты дизайна