Интернет-магазин

Нужна разработка интернет-магазина в соответствии с ТЗ: http://files.mail.ru/4jbgtv можно делать на основе cms но сразу хочу подчеркнуть 3 важных момента, которые может быть трудно сделать стандартными средствами: 1. Должна быть возможность полностью оформить заказ на сайте. То есть когда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Постарался изложить в ТЗ(смотрите в атаче) все, возможно и это естественно, будут вопросы при работе над магазином и доработки в ходе работы.
Дизайн нужен шаблонного магазина, тематика - детские товары, дети, ползунки )). Дизайн показываем или скидываем ссылки.
CMS – не друпал, не джумла, остальные – показываем админку и я говорю, что понравилась или ищите другую. Срок исполнения 1
-3 дня. Цена минимальная, не прошу самописного движка и не ставлю сверхзадач.
Пишите предложения по цене и давайте варианты дизайна
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Суть такая пользователь регистрируется на сайте создает опрос или битву и получает код для вставки на сайт. дальнейшие подробности при личной перепискеЗакрыт12 лет назад
- $500
Доска объявлений Недвижимости, Сдать - Снять, Купить - Продать Дизайн, Сайт "Резина" для мониторов 1280 - Минимальный размер до 1024 Корректная работа на всех браузерах! Под ключ. На чистом PHP, MySql, Дизайн, - без тормозов. Никакие CMS не предлагать!!! Полное ...Закрыт12 лет назад
Уважаемые участники Weblancer, хотелось бы получить от Dас предложения по стоимости, срокам и созданию интернет сайта похожего на: www.icuee.com www.worldofasphalt.com с наполнением примерно таким: http://www.dorkomexpo.ru/ http://www.dorkomexpo.com/ Срок рассмотрения предложений и примерного плана работ 2 дня. Незначительные детали ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Создание сайта с флеш играми. Их будет около 10-ти. Это простые игры типа дурак карточный, шашки, шахматы и т.д., что-то похожее на mail.ru....НО мне необходимо сделать так, чтобы зарегистрированные игроки могли вносить на свои счета ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен сайт доски объявлений типа joker boards с pda версией и оплатами услуг через смс.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать интернет магазин. (по сути это копия http://www.kianomer .com/ только с магазином и на рус.яз.) Дизайн есть(psd)/ Т.З. приложено.(хостинг, домен есть) Пожалуйста не забывайте указывать стоимость и сроки выполнения. Оплата по выполнению на кошелек исполнителя (wmz) Бюджет до ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен портал о недвижимости. Подробности в личкуСайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Создание простого сайта для агентства недвижимости на 8-10 страниц: 4-раздела каталога недвижимости, раздел статей, страницу - форму отправки заявок купить-продать, контакты. Текст-информация есть. Необходим простой дизайн.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Мне нужно сделать игровой ресурс (сайт) Есть карточная игра которую я играю с детства, но в России ее никто не играет. Это что-то похожее на покер и бридж только игра идет на очки, а не ...Закрыт12 лет назад