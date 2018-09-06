Landing page "под ключ" дизайн, верстка, копирайт/рерайт

Есть лендинг сайта такой же тематики. Нужно сделать:

1. Красивый эффектный дизайн возможно на шаблоне, чтобы всё соответствовало тематики и было не хуже референса (пример внизу). Адаптивный под десктоп, планшеты, телефоны.

2. Написать продающие уникальные тексты или сделать рерайт с референса.

3. Фотографии, ролики изделий найти в интернете и разместить на сайт.

4. Настроить формы обратной связи.

5. Предусмотреть возможность создания страниц с текстами.

6. Wordpress или ModX.

Референс: https://www.holoone.pro/ и пример страницы с текстом https://www.holoone.pro/faq.html