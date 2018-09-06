Создание одностраничника с нуля по ИК обогревателям на LPMotor

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Закрыт8 заявок158 просмотров

Создание одностраничника с нуля по инфракрасным обогревателям одного бренда обязательно на платформе-конструкторе LPMotor

1.  структура

2. продающие тексты

3. дизайн

4. верстка

5. наполнение

Около 35 товаров.

Нужны все классические блоки.

  • Первый экран;
  • Блок-характеристики продукта;
  • Блок-составные части продукта, комплектация;
  • Блок-гарантии (тройная);
  • Блок о достижениях/преимуществах твоей компании;
  • Блок о сотрудниках компании;
  • Блок об услугах/отделах компании;
  • Блок о партнерах/клиентах;
  • Блок-кейсы;
  • СТА (Call-to-action, призыв к действию);
  • Блок-преимущества клиента от использования твоего продукта («Почему мы?»);
  • Блок о процессе предоставления услуги (доставка, способ осуществления сделки);
  • Блок-Калькулятор;
  • Блок с акцией+ограничитель по времени;
  • Блок с подарком+условия получения подарка;
  • Блок с картой расположения компании («Как проехать»);
  • Блок с контактной информацией;
  • Блок-сравнительная таблица;
  • Блок-идентификация «Для кого?»;
  • Блок-ЧАВО.
7 лет назад
sus_yuliya
Юлия 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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