Сайт Салон красоты

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Что нужно: Изменить Услуги и цены

Посередине как на фото будет слайдер при переключении его будут меняться Акционные предложения . Также прайс можно скачать. Поле со всеми услугами будет передвигаться справа экрана, таким образом всегда будет на виду. На странице самой услуги, будут фотографии и видео ( если имеются) с демонстрацией процесса, или варианты ДО и ПОСЛЕ. Так же будут отзывы, ссылка на социальные сети. Так же как и на главной странице с Ценами, будет закреплено поле которое будет всегда на виду у клиента, с кнопками записаться и переходом на другие услуги.