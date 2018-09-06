Создать сайт по узконаправленным объявлениям. Личный кабинет, авторизация через социальные сети. В объявлении должна быть аватарка, рейтинг, отзывы. За контакт объявления взимать плату через яндекс кассу. Настройка объявлений по городам. Пример сайта https://addcred.su/chastnyy-zaym/
Сайт Салон красоты
http://beautytime.me - то как все на данным момент
Что нужно: Изменить Услуги и цены
Посередине как на фото будет слайдер при переключении его будут меняться Акционные предложения . Также прайс можно скачать. Поле со всеми услугами будет передвигаться справа экрана, таким образом всегда будет на виду. На странице самой услуги, будут фотографии и видео ( если имеются) с демонстрацией процесса, или варианты ДО и ПОСЛЕ. Так же будут отзывы, ссылка на социальные сети. Так же как и на главной странице с Ценами, будет закреплено поле которое будет всегда на виду у клиента, с кнопками записаться и переходом на другие услуги.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10000Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт7 лет назад
Интересует написание сайта, аналогичного авто.про ( avto.pro ). Открытый код. С работающей базой текдока для запасных частей, с возможностью загрузки прайсов клиентов (по сути как и там). Стоимость, сроки и дальнейшая поддержка?Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт7 лет назад
Интересует написание сайта визиткиСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать лендинг для ЖК Энфилд ТЗ – https://docs.google.com/document/d/1zaBP955u4xnWJeiAlPNrcMduhNEi5gQG-KFCqsMGTd4/edit По ссылке расписал блоки, которые я хотел бы видеть. Их очередность не константа – ее можно менять – если вам покажется ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен простой сайт визитка для визового агенства в направлении помощи открытия визы в Великобританию! Всю инфу прилепил в файле! Предложения по цене от Вас!Завершен7 лет назад
На основании тех. задания и старой версии сайта (http://stinger-acc.ru/) написать новую корректно работающую версию с гибкой административной частью.Завершен6 лет назад
Добрый день. Есть нарисованный дизайн для сайта (psd исходники). Нужно на любой CMS (на Ваш выбор) сделать сайт и сверстать на него дизайн по моим псд исходникам. Сложного на сайте нечего не будет. ...Завершен7 лет назад
Создать интернет-магазин с актуальным интерфейсом. 1. Создание нового сайта Разработка уникального дизайна сайта. 2. Верстка веб-сайта (адаптивная -для всех типов устройств) 3. Целевая аудитория сайта -Москва +регионы России. 4. Требования к ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт7 лет назад
ТЗ Лендинг лотереи Делаем одностраничный сайт. Верстаем сайт с адаптивной версткой и PDF документ в соответствии с дизайном, лежит здесь: https://zpl.io/Vkn7PGg Создаем админку (cms). ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработать сайт для тестирования. Тз во вложенииСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад