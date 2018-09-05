Нужен простой сайт визитка для визового агенства в направлении помощи открытия визы в Великобританию! Всю инфу прилепил в файле! Предложения по цене от Вас!
Сделать лендинг для ЖК
Необходимо сделать лендинг для ЖК Энфилд
ТЗ – https://docs.google.com/document/d/1zaBP955u4xnWJeiAlPNrcMduhNEi5gQG-KFCqsMGTd4/edit
По ссылке расписал блоки, которые я хотел бы видеть. Их очередность не константа – ее можно менять – если вам покажется другая более удачная. Кроме того дизайн нужно сделать так, чтобы мы потом сами могли менять блоки местами без нарушения дизайна всего лендинга
Также кроме перечисленного можете предлагать доп блоки, которые по вашему мнению нужно добавить, ну или в общем функционал
Прошу писать ваши цены и сроки на разработку такого лендинга и на чем вы его будете делать. В идеале нам он нужен на битриксе, так как используем эту CRM и в будущем хотим перейти на создание лендов только на ней. Еще можно сделать на Тильде или просто HTML, ну либо предложите свои варианты, желательно с обоснованием платформы или cms. Под битриксом здесь я имею ввиду не отдельную CMS, а встроенный конструктор, который у нас есть в коробочной версии CRM
С моей стороны предоставлю различные файлы от застройщика – их вам нужно будет изучать, ну и просто сайты конкурентов тоже пройти и посмотреть что есть
Задача сделать лендинг, который будет качественно выделяться среди конкурентов, у нас сейчас они делаются по шаблонам и имеют конверсию порядка 1,4% – важно в итоге превысить эту конверсию. Если работа ваша понравится, то можем давать много заказов, так как лендинги нужны постоянно, плюс если вдруг проживаете в Питере – можем взять в штат компании, так как вакансия подобная у нас есть
Заявки фрилансеров
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