Сайт визитка для визового агенства

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Завершен12 заявок392 просмотра

Нужен простой сайт визитка для визового агенства в направлении помощи открытия визы в Великобританию!

Всю инфу прилепил в файле!

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7 лет назад
Serjio_Bellini
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

necessary-people
Денис 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
7 лет назад
$50
5 дней
Нужные люди))) Рекомендую))) Все сделано так как и хотелось)))
Рекомендую заказчика )) Работалось легко))

Заявки фрилансеров

necessary-people
Денис 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
7 лет назад

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