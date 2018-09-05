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Закрыт11 заявок193 просмотра

Интересует написание сайта, аналогичного авто.про ( avto.pro ). Открытый код.  С работающей базой текдока для запасных частей, с возможностью загрузки прайсов клиентов (по сути как и там).  Стоимость, сроки и дальнейшая поддержка?

7 лет назад
zapast
48 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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