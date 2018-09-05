Интересует написание сайта визитки
Сайт
Интересует написание сайта, аналогичного авто.про ( avto.pro ). Открытый код. С работающей базой текдока для запасных частей, с возможностью загрузки прайсов клиентов (по сути как и там). Стоимость, сроки и дальнейшая поддержка?
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