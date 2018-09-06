Нужен лендинг пейдж или одностраничный сайт для бани, сауны.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт40 заявок431 просмотр

Сайт адаптивный под планшеты и смартфоны, ссылки на соцсети и месенджеры.

Легкое редактирование содержания для не программиста.

С установкой на Reg.ru, домен и хостинг есть.

Пример:

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F12054.lp.tobiz.net%2F%3Fv%3D26250%26show_install_panel%3Dtrue%23a_74022&cc_key=

7 лет назад
tigrix
48 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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