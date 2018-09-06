Сайт под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт34 заявки413 просмотров

Сайт по строительству каркасных домов. С проектами. Ваш текст и проекты мои корректировки. Адаптивный. Пример: domiki53.ru если можно лучше, то отлично... дешман не предлагать..

7 лет назад
guest_15362563149685
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Веб-сайт для компании

    Здравствуйте! Нам нужна разработка корпоративного веб-сайта с блогом. Сайт нужен желательно на wordpress cms. В дальнейшем планируется добавлять функционал каталога товаров и онлайн оплату.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт Салон красоты

    http://beautytime.me - то как все на данным момент Что нужно: Изменить Услуги и цены Посередине как на фото будет слайдер при переключении его будут меняться Акционные предложения . Также ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать тематическую доску объявлений

    $10000

    Создать сайт по узконаправленным объявлениям. Личный кабинет, авторизация через социальные сети. В объявлении должна быть аватарка, рейтинг, отзывы. За контакт объявления взимать плату через яндекс кассу. Настройка объявлений по городам. Пример сайта https://addcred.su/chastnyy-zaym/

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт

    Интересует написание сайта, аналогичного авто.про ( avto.pro ). Открытый код.  С работающей базой текдока для запасных частей, с возможностью загрузки прайсов клиентов (по сути как и там).  Стоимость, сроки и дальнейшая поддержка?

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать лендинг для ЖК

    Необходимо сделать лендинг для ЖК Энфилд  ТЗ – https://docs.google.com/document/d/1zaBP955u4xnWJeiAlPNrcMduhNEi5gQG-KFCqsMGTd4/edit  По ссылке расписал блоки, которые я хотел бы видеть. Их очередность не константа – ее можно менять – если вам покажется ...

    HTMLTilda
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать сайт по моему дизайну

    Добрый день. Есть нарисованный дизайн для сайта (psd исходники). Нужно на любой CMS (на Ваш выбор) сделать сайт и сверстать на него дизайн по моим псд исходникам. Сложного на сайте нечего не будет. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен программист

    Создать интернет-магазин с актуальным интерфейсом.  1. Создание нового сайта Разработка уникального дизайна сайта.   2. Верстка веб-сайта (адаптивная -для всех типов устройств)  3. Целевая аудитория сайта -Москва +регионы России.  4. Требования к ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад