Создание одностраничника с нуля по инфракрасным обогревателям одного бренда обязательно на платформе-конструкторе LPMotor 1. структура 2. продающие тексты 3. дизайн 4. верстка 5. наполнение Около 35 товаров. ...
Разработка интернет-магазина
Необходимо разработать интернет-магазин под ключ
ТЗ в файлах
Просьба сразу писать стоимость и сроки, работаю только по безопасной сделке
Заявки фрилансеров
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