Небольшой сайт-доска объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен15 заявок284 просмотра

Нужен небольшой сайт-доска объявлений с размещением объявлений при помощи sms-платежей.

3 одинаковых страницы с объявлениями (разные только названия страниц) + страница с бланком подачи

объявлений и ВСЕ! Не нужны личные кабинеты, пароли и админка. Все должно работать автоматически.

Три типа объявлений:

1. текст и 3 фотографии

2. текст выделен цветом и 3 фотографии

3. объявление размещенное дополнительно наверху страницы (VIP блок в котором только фотографии) .

Для sms-платежей нужно интегрировать на сайт систему paysera. Здесь подробная инструкция для програмиста по установке

https://developers.paysera.com/ru/payments/current#how-payments-work

Жду предложения от тех, кто уже устанавливал paysera или, прочитав инструкцию, понял,  как это делать и уверен, что сможет. Хотел бы получить от Вас ценовое предложение!!!

8 лет назад
vblyumin
71 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$150
4 дня
За такие небольшие деньги, Александр сделал все возможное, и даже много больше. Потратил гораздо больше времени, чем предполагалось, но это потому, что проект оказался сложнее, чем предполагалось! Спасибо за работу!
Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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