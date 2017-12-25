Нужен небольшой сайт-доска объявлений с размещением объявлений при помощи sms-платежей.

3 одинаковых страницы с объявлениями (разные только названия страниц) + страница с бланком подачи

объявлений и ВСЕ! Не нужны личные кабинеты, пароли и админка. Все должно работать автоматически.

Три типа объявлений:

1. текст и 3 фотографии

2. текст выделен цветом и 3 фотографии

3. объявление размещенное дополнительно наверху страницы (VIP блок в котором только фотографии) .

Для sms-платежей нужно интегрировать на сайт систему paysera. Здесь подробная инструкция для програмиста по установке

https://developers.paysera.com/ru/payments/current#how-payments-work

Жду предложения от тех, кто уже устанавливал paysera или, прочитав инструкцию, понял, как это делать и уверен, что сможет. Хотел бы получить от Вас ценовое предложение!!!