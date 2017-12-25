Уважаемые разработчики. Требуется помощь по созданию сайта, либо доработки существующего. Требуется сайт-витрина для сравнения цен в западных интернет-магазинах, парсинг товаров и обновление цен по крону. Без корзины и возможности оплаты на сайте. Проект будет ...
Небольшой сайт-доска объявлений
Нужен небольшой сайт-доска объявлений с размещением объявлений при помощи sms-платежей.
3 одинаковых страницы с объявлениями (разные только названия страниц) + страница с бланком подачи
объявлений и ВСЕ! Не нужны личные кабинеты, пароли и админка. Все должно работать автоматически.
Три типа объявлений:
1. текст и 3 фотографии
2. текст выделен цветом и 3 фотографии
3. объявление размещенное дополнительно наверху страницы (VIP блок в котором только фотографии) .
Для sms-платежей нужно интегрировать на сайт систему paysera. Здесь подробная инструкция для програмиста по установке
https://developers.paysera.com/ru/payments/current#how-payments-work
Жду предложения от тех, кто уже устанавливал paysera или, прочитав инструкцию, понял, как это делать и уверен, что сможет. Хотел бы получить от Вас ценовое предложение!!!
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