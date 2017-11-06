Нужен многостраничный сайт, SEO продвижение и CRM на 7-10 человек

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок240 просмотров

Многостраничный сайт для компании, продающей семена и пестициды. SEO продвижение этого сайта. А также разработка CRM для компании в 7-10 человек.

8 лет назад
guest_1510123981329
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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