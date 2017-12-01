Редизайн с версткой сайта на WP

Геворг отлично выполнил и даже перевыполнил задачу. Всегда был на связи и без лишних вопросов сделал все так, как нужно было, хотя, хочу заметить, задача была нетривиальная - полный редизайн существующего сайта с учетом всех его функциональных особенностей. Очень доволен результатом, буду сотрудничать в дальнейшем!