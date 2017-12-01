Редизайн с версткой сайта на WP

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Завершен10 заявок274 просмотра

Добрый день!

Необходимо привести сайт https://wikiq.ru (платформа WP) к виду современного информационного ресурса.

Особое внимание необходимо уделить рекламным блокам - максимально эффективно вписать в дизайн (плавающие блоки и т.д.).

Готовые шаблоны не желательны, так как они, как правило, перегружены скриптами.

Код сайта должен остаться легким и быстрым.

Редизайн также подразумевает формирование более удобной структуры с точки зрения перемещения по разделам сайта, более привлекательное отображения фидов, блока обновления материалов, комментариев.

Крайне важно сохранить текущую перелинковку.

В заявке прошу указать сроки и стоимость работ, а также ссылку на примеры ваших работ.

Благодарю.

WordPress
8 лет назад
pozitivist
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

gev-pro
Геворг 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад
$240
7 дней
Геворг отлично выполнил и даже перевыполнил задачу. Всегда был на связи и без лишних вопросов сделал все так, как нужно было, хотя, хочу заметить, задача была нетривиальная - полный редизайн существующего сайта с учетом всех его функциональных особенностей. Очень доволен результатом, буду сотрудничать в дальнейшем!
Отличный заказчик и хороший человек. Рекомендую с ним работать. Все обьяснял конкретно, не создавая трудностей при работе. Платил вовремя как и договаривались, не затягивал. Было приятно работать, буду рад сотрудничать еще.

Заявки фрилансеров

gev-pro
Геворг 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад

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