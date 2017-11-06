Здравствуйте! Необходим сайт (LP) на Tilda для поиска клиентов по покупке земельных участков в СПб. 1. 6 информационных экранов 2. Стиль сдержанный, деловой 3. Контент предоставим Требования: ...
Создание сайта-визитки
ничего мудрить не надо. 1 страница. дизайн обычный.
Заявки фрилансеров
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