Сайт-визитка

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Завершен12 заявок293 просмотра

1) Помочь с поиском работающего шаблона сайта.

(бесплатные и платные варианты). Дизайн не нужен.

2) Залить и настроить.

Направление - продукты питания (кукурузные палочки).

Ваша цена.

8 лет назад
Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$100
5 дней
Спасибо Артуру за качественную работу. Все конкретно по тз и в срок.
Татьяне спасибо за сотрудничество по проекту и успешное обхождение подводных камней на пути :)

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад