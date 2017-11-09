ничего мудрить не надо. 1 страница. дизайн обычный.
Автомагазин
1. Тема на проект Автомагазин
(Автомагазин продает автомобили. О каждой машине сохраняется информация об имени, марке,
годе, объеме двигателя, кузова, стоимости, и т. д. Автомобиль имеет менеджеров по продажам.
Каждый менеджер имеет: фамилия, имя и отчество, год рождения, трудовой стаж, телефон и т. д.
– специалист в области. После продаж авто менеджер регистрирует покупателя и сделанную покупку.
О покупателе хранится сертификат на фамилию, имя и отчество, телефон, адрес и идентификационный номер).
2.
Требования к программному продукту:
Необходимо получить проект, в котором реализованы:
•эргономичный интерфейс и сопроводительная документация
•вынесение функций и процедур в отдельные файлы (header files)
•сохранения результатов с последующим их использованием (текстовый или бинарный файл).
Функциональные требования:
Необходимо разработать приложение, которое должно иметь следующий функционал:
•использование динамического массива структур
•организация поиска по критериям полей структуры
•организация сортировок по критериям полей структуры
Важная мелочь!!!
Вместо printf использовать cout
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Сайты «под ключ»46 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужна разработка сайта обувной тематики.Завершен8 лет назад
Хотим создать сайт посвященный "регистрации торгового знака". Тема для продаж услуг b2b и очень сложна тем, что очень много схожих сайтов похожих друг на друга. Задача максимально выделится и при этом ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт7 лет назад
1) Помочь с поиском работающего шаблона сайта. (бесплатные и платные варианты). Дизайн не нужен. 2) Залить и настроить. Направление - продукты питания (кукурузные палочки). Ваша цена.Завершен7 лет назад
Многостраничный сайт для компании, продающей семена и пестициды. SEO продвижение этого сайта. А также разработка CRM для компании в 7-10 человек.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Необходимо написание сайта Алиби агенства и дальнейшее сопрождение. Бюджет $200-$300 на написание сайта под ключ.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, Необходимо разработать. Сайт с нуля по типу игры "монополия". Работайте только по ТЗ или же есть бриф?Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужна разработка(предпочтительно на вордпресс) сайта вот по этому примеру http://dostavka-toplivo.ru/ нужно повторить структуру, калькуляторы нужно разработать уникальный дизайн, верстка дизайна должна быть адаптивной прошу указать цену и сроки за подобный проектСайты «под ключ»25 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо привести сайт https://wikiq.ru (платформа WP) к виду современного информационного ресурса. Особое внимание необходимо уделить рекламным блокам - максимально эффективно вписать в дизайн (плавающие блоки и т.д.). ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Необходим сайт (LP) на Tilda для поиска клиентов по покупке земельных участков в СПб. 1. 6 информационных экранов 2. Стиль сдержанный, деловой 3. Контент предоставим Требования: ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад