1. Тема на проект Автомагазин

(Автомагазин продает автомобили. О каждой машине сохраняется информация об имени, марке,

годе, объеме двигателя, кузова, стоимости, и т. д. Автомобиль имеет менеджеров по продажам.

Каждый менеджер имеет: фамилия, имя и отчество, год рождения, трудовой стаж, телефон и т. д.

– специалист в области. После продаж авто менеджер регистрирует покупателя и сделанную покупку.

О покупателе хранится сертификат на фамилию, имя и отчество, телефон, адрес и идентификационный номер).

2.

Требования к программному продукту:

Необходимо получить проект, в котором реализованы:

•эргономичный интерфейс и сопроводительная документация

•вынесение функций и процедур в отдельные файлы (header files)

•сохранения результатов с последующим их использованием (текстовый или бинарный файл).

Функциональные требования:

Необходимо разработать приложение, которое должно иметь следующий функционал:

•использование динамического массива структур

•организация поиска по критериям полей структуры

•организация сортировок по критериям полей структуры

Важная мелочь!!!

Вместо printf использовать cout