Нужен сайт-витрина для сравнения цен в западных интернет-магазинах

Уважаемые разработчики.

Требуется помощь по созданию сайта, либо доработки существующего. Требуется сайт-витрина для сравнения цен в западных интернет-магазинах, парсинг товаров и обновление цен по крону. Без корзины и возможности оплаты на сайте. Проект будет не такой масштабный как Hotline, но обязательно нужен хороший фильтр по техническим характеристикам. Вполне устроит на шаблоне с уникализированным дизайном.

На данный момент есть тема для вордпресса с парсингом и обновлением, но меня не устраивает там дизайн не хватает некоторых функций, также я не могу разобраться с настройкой парсинга, требуется исправление ошибок.

Тема на английском языке, есть мануал. Буду рад прислушаться к советам по дизайну и доработке. Бюджет не резиновый, но если мне всё понравится я буду готов платить хорошую работу.

От разработчика требуется : креативность, старательность и выход на связь чаще чем 1 раз в сутки, если у меня будут возникать какие-то вопросы.