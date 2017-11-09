ничего мудрить не надо. 1 страница. дизайн обычный.
Нужен сайт-витрина для сравнения цен в западных интернет-магазинах
Уважаемые разработчики.
Требуется помощь по созданию сайта, либо доработки существующего. Требуется сайт-витрина для сравнения цен в западных интернет-магазинах, парсинг товаров и обновление цен по крону. Без корзины и возможности оплаты на сайте. Проект будет не такой масштабный как Hotline, но обязательно нужен хороший фильтр по техническим характеристикам. Вполне устроит на шаблоне с уникализированным дизайном.
На данный момент есть тема для вордпресса с парсингом и обновлением, но меня не устраивает там дизайн не хватает некоторых функций, также я не могу разобраться с настройкой парсинга, требуется исправление ошибок.
Тема на английском языке, есть мануал. Буду рад прислушаться к советам по дизайну и доработке. Бюджет не резиновый, но если мне всё понравится я буду готов платить хорошую работу.
От разработчика требуется : креативность, старательность и выход на связь чаще чем 1 раз в сутки, если у меня будут возникать какие-то вопросы.
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