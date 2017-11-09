Нужен сайт-витрина для сравнения цен в западных интернет-магазинах

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Закрыт10 заявок153 просмотра

Уважаемые разработчики.

 Требуется помощь по созданию сайта, либо доработки существующего. Требуется сайт-витрина для сравнения цен в  западных интернет-магазинах,  парсинг товаров и обновление цен по крону. Без корзины и возможности оплаты на сайте. Проект будет не такой масштабный как Hotline,  но обязательно нужен хороший фильтр по техническим характеристикам. Вполне устроит на шаблоне с уникализированным дизайном.

На данный момент есть тема для вордпресса с  парсингом и обновлением, но меня не устраивает там дизайн не хватает некоторых функций, также я не могу разобраться с настройкой  парсинга,  требуется исправление ошибок. 

Тема на английском языке, есть мануал.  Буду рад прислушаться к советам по дизайну и доработке.  Бюджет не резиновый, но если мне всё понравится я буду готов платить хорошую работу. 

От разработчика требуется : креативность, старательность  и выход на связь  чаще чем 1 раз в сутки,  если у меня будут возникать какие-то вопросы.

WordPress
8 лет назад
kotramzes
50 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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