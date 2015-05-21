Нужен простой сайт 17 страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен10 заявок243 просмотра

Требуется создание сайта (набор визиток из 17 страниц находящимися на одном домене и визуально никак не связанные между собой) для последующего запуска в директ и адвордс.

Макет в psd предоставлю.

Подробнее во вложении (всё разжевано и разложено по полочкам, не поленитесь посмотреть. пж).

Мобильная версия обязательна!

Пожалуйста: Платформа/срок/цена?

Спам предложения: без срока/цены/платформы, написания в скайп с повторной озвучкой тз, рассматриваться не будут.

10 лет назад
viz551
Роман 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dedtalash
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
История такая: Как всегда клюнул меня куриц в одно место - решил создать очередное творение..... Вышел на данный базар, разложил ТЗ на прилавок, сижу жду... Подходит один (видать москвич), цену назвал, я аж под второй лист ТЗ спрятался, так испугался стоимости... Подходит второй, видать товарищ первого.... я аж отпрянул, сижу злой.... думаю: следующего с аналогичной ценой прибью папкой с ТЗ.... Слышу шаги, папку в руки зажал, думаю: всё, конец...... меня посадят... Подходит, здоровается, представляется, называет стоимость и сроки.... я ушам не верю - заикаясь переспрашиваю.... нет, не послышалось.... Жмем друг другу руки, знакомимся и договариваемся. ИТОГ: Сроки соблюдены, стоимость приемлема. Рекомендую! Спасибо Александр, удачи Вам...)
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

dedtalash
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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