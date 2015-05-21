Нужен простой сайт 17 страниц

Требуется создание сайта (набор визиток из 17 страниц находящимися на одном домене и визуально никак не связанные между собой) для последующего запуска в директ и адвордс.

Макет в psd предоставлю.

Подробнее во вложении (всё разжевано и разложено по полочкам, не поленитесь посмотреть. пж).

Мобильная версия обязательна!

Пожалуйста: Платформа/срок/цена?

Спам предложения: без срока/цены/платформы, написания в скайп с повторной озвучкой тз, рассматриваться не будут.