Требуется создать сайт-копию с сохранением функционала оригинала. Необходимо, чтобы при переходах информация обновлялась без перезагрузки страниц. Также нужно реализовать удобное добавление товаров и загрузку цен через xls, настройку калькулятора по параметрам товара и возможность загрузки метаданных через файл. Обеспечить адаптивность сайта для различных устройств.