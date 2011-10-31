Нужен сателлит по тематике бодибилдинг.

Требования - 100 страниц, по 2-3 т.з хорошего рерайта на страницу.

Домен и хостинг предоставляю.

Главный критерий, качество! - не буду пояснять в чем заключается качество, думаю если Вы беретесь за это, Вам известно что такое качественный сателлит!...