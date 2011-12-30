Нужно сделать сайт arttourasia.ru

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт24 заявки457 просмотров

Нужно сделать Сайт-визитку.

Во вложении ТЗ- описание структуры и наполнения.

Приложен фирменный стиль.

Дизайн необходимо выполнить в привязке к фирменному стилю.

Основное требование - креативное сочетание веб технологий и дизайна, SEO оптимизация страниц.

Выбор кандидатов по веским аргументам - портфолио (заслуги), веб идеи и эскизы сайта.

Наполнение в процессе подготовки - все нюансы в переговорах.

Все переговоры и консультации по работе могу вести только устно! по скайпу (необходимое условие)

Оплата этапами - может порекомендовать Вадим Моисеенко (NetSolutions).

Срок исполнения сайта www.arttourasia.ru - 30.12.2011

Оплата 1200$ + 100$ премия (если работа пройдет гладко)

14 лет назад
malkov-slava
Вячеслав 
53 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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