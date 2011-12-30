Нужен аналог http://www.zapchast.com.ua интересует цена и сроки
Нужно сделать сайт arttourasia.ru
Нужно сделать Сайт-визитку.
Во вложении ТЗ- описание структуры и наполнения.
Приложен фирменный стиль.
Дизайн необходимо выполнить в привязке к фирменному стилю.
Основное требование - креативное сочетание веб технологий и дизайна, SEO оптимизация страниц.
Выбор кандидатов по веским аргументам - портфолио (заслуги), веб идеи и эскизы сайта.
Наполнение в процессе подготовки - все нюансы в переговорах.
Все переговоры и консультации по работе могу вести только устно! по скайпу (необходимое условие)
Оплата этапами - может порекомендовать Вадим Моисеенко (NetSolutions).
Срок исполнения сайта www.arttourasia.ru - 30.12.2011
Оплата 1200$ + 100$ премия (если работа пройдет гладко)
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