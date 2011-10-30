Создать сайт для кадрового агентства

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок273 просмотра

Здравствуйте! Я ищу исполнителя для создания сайта КА (кадрового агентства) и для журнала вакансий под одним именем - "РРАББОТТА" (слоган: "РРАББОТТА" - журнал, который устраивает... а для сайта, соответственно: "РРАББОТТА" - сайт, который устраивает... )Домены в кирилице и на латинице я зарегистрировал.

Что ожидается:

1.Простой и легкий дизайн как сайта так и логотипа (мои варианты в прикрепленном файле)

2.Возможность разместить вакансии или резюме на сайте и на страницах журнала (еженедельник), выбор способа оплаты (робокасса, безналичный расчет для юр.диц, оплата через почту или сбербанк с распечаткой квитанции)

3.Возможность обновлять клиентскую базу с нескольких рабочих мест

4.Возможность выкладывать в архив все выпуски журнала

Журнал зарегистрирован, печатать планируем на газетной бумаге в полноцветном исполнении, в формате А4 на 24 полосах.

Сообщите ваши условия на мой адрес: [email protected]

C уважением, Андрей

14 лет назад
abaikal
Андрей 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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