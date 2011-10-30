Нужен аналог http://www.zapchast.com.ua интересует цена и сроки
Создать сайт для кадрового агентства
Здравствуйте! Я ищу исполнителя для создания сайта КА (кадрового агентства) и для журнала вакансий под одним именем - "РРАББОТТА" (слоган: "РРАББОТТА" - журнал, который устраивает... а для сайта, соответственно: "РРАББОТТА" - сайт, который устраивает... )Домены в кирилице и на латинице я зарегистрировал.
Что ожидается:
1.Простой и легкий дизайн как сайта так и логотипа (мои варианты в прикрепленном файле)
2.Возможность разместить вакансии или резюме на сайте и на страницах журнала (еженедельник), выбор способа оплаты (робокасса, безналичный расчет для юр.диц, оплата через почту или сбербанк с распечаткой квитанции)
3.Возможность обновлять клиентскую базу с нескольких рабочих мест
4.Возможность выкладывать в архив все выпуски журнала
Журнал зарегистрирован, печатать планируем на газетной бумаге в полноцветном исполнении, в формате А4 на 24 полосах.
Сообщите ваши условия на мой адрес: [email protected]
C уважением, Андрей
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте Нужен сайт, в основном на сайт будут добавляться "Новости Hardware" и "Новости софта". Шаблон для сайта наверно что купим тут www.freewebtemplates.com Хостинг www.ukraine.com.ua Указывайте цену без учета шаблона, домена, ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
Региональный клон avito.ru Работаю с лицами имеющими портфолио, зарегистрированными на этом сайте более 2 лет. Оплата по завершению проекта, авансы не выдаю. Предложения школьников и прочих лиц пробущий силы не ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать развлекательный портал. Пластилиновый дизайн и движок сайта. Интересующие сервисы: Система регистрации и отражения личного кабинета (после регистрации) Система ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходим сайт."под ключ" Тематика Охота, рыбалка, отдых на природе. Движок - Битрикс стандарт. Основная цель работа с АдСенс, соответственно необходимо предусмотреть места под рекламу. Контент должен дать возможность получить регистрацию в ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно склонировать сайт https://aj-texas.com и поставить его на хостинге. Вы получите фиксированную сумму, так и % в проекте.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Функциональность и сама идея http://www.fxcash.ru/ .Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть рабочий сайт с пользователями на скрипте zcasher, поддержка и функционал не устраивает, доработать сайт под мои нужды поддержка просто не хочет. Хотелось бы создать на своем движке и уникальном дизайне, с полным необходимым ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Существует необходимость модернизировать сайт www.unitedmarine.ru согласно следующему ТЗ: 1) Доработка дизайна - на сегодняшний день имеется частично сделанный новый дизайн в PSD –(Главная + 2страницы каталога, остальные разделы должны быть аналогичными). 2) У каждого ТИПА ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Проект для Гудик Александр Владимирович (G-A) Нужно создать кулинарный сайт с возможностью пользователей публиковать рецепты с фотографиями на сайте. Сделать рейтинг популярных блюд и рейтинг (кулинаров) пользователей, а также возможность вывести ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад