Кулинарный портал на DLE

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрытнет заявок155 просмотров

Проект для Гудик Александр Владимирович (G-A)

Нужно создать кулинарный сайт с возможностью пользователей публиковать рецепты с фотографиями на сайте.

Сделать рейтинг популярных блюд и рейтинг (кулинаров) пользователей, а также возможность вывести популярные статьи ("Рецепт недели", "Рецепт месяца" ). Поиск по имеющимся продуктам (ингридиентам) с выводом блюд по разделам.

Креативный логотип и оригинальный дизайн

DLE
14 лет назад
alldmi
Алла 
44 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров