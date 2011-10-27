Нужно создать сайт визитку на joomla. Исполнителю вышлю ТЗ.
Кулинарный портал на DLE
Проект для Гудик Александр Владимирович (G-A)
Нужно создать кулинарный сайт с возможностью пользователей публиковать рецепты с фотографиями на сайте.
Сделать рейтинг популярных блюд и рейтинг (кулинаров) пользователей, а также возможность вывести популярные статьи ("Рецепт недели", "Рецепт месяца" ). Поиск по имеющимся продуктам (ингридиентам) с выводом блюд по разделам.
Креативный логотип и оригинальный дизайн
Заявки фрилансеров
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