Сайт по недвижимости

Мне нужен сайт по недвжижмости (купля-продажа, аренда,коммерческая и загородная недвижимость) с поиском на карте метро и другим параметрам, напримере вот этого http://www.incom.ru/sale-realty/flats/ или этого http://kupit-kvartiru.egsnk.ru/

Возможностью добавления базы данных.

"Доски объявлений"

С микроблогом вконтакте

показать объект "на карте" в яндексе илил гугле как например тут http://www.realto.ru/base/rent_flat/one/?RentFlat_id=166790&RentFlat_step=1

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на главной странице я бы хотел видеть приклепленный файл или в стиле данного панорамного вида Москвы. Если это будет не гармонично с целым сайтом - то можно и другой более изысканный фон, главное чтобы там был не просто загородный дом,а возможно просто панорамный вид города Москвы