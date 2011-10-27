Биржа работы на ASP.NET(C#) + MSSQL2008

Сложный и интересный проект. По сложности исполнения задачи может сравниться с любой биржей. Например:

-www.sape.ru

-www.mainlink.ru

-www.liex.ru и т.д.

Но ничего общего с ними не имеющий!

Реализация сайта: с помощью ASP.NET MVC3, язык программирования C#

Компоненты для доступа и манипуляции данными: реализация с использованием ADO.NET Entity Framework 4.1 (или можно реализовать DAL на POCO-классах и sql-процедурах с доступом через ADO.NET и использованием memcached)

База данных: MS SQL Server 2008, для хранения контента, личных данных пользователей и информации о платежах и т.д.

Техническое задание будет представлено в виде достаточного количества последовательных скриншотов конечной системы(около 60-ти экранов), по которым можно однозначно воссоздать работу конечной системы. На наш взгляд, предоставленные нами материалы будут интерпретированы намного легче и точнее, чем самое подробное ТЗ. Народная мудрость гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»

Так как нам очень не хочется остаться в роли обманутых, то предлагаем следующий вариант взаиморасчетов:

1. Мы проверяем работу сайта (на Вашем тестовом хостинге)

2. После того как работа сайта будет одобрена, мы переводим вам 100% оплату за работу и получаем от вас исходники проекта и БД.

3. Если, после получения проекта, мы находим некоторые недочеты или мелкие ошибки, то мы Вам сообщаем об этом и Вы в течение нескольких часов или 1-2 дней это устраняете, и уже тогда, мы считаем работу над этим проектом завершенной.

Другие варианты взаиморасчетов возможны только в случае наличия в портфолио исполнителя аналогичных проектов.

Предпочтение будет отдано тем исполнителям, которые будут согласны в течение 1 года поддерживать этот проект за определенную плату.

Бюджет не ограничен суммой в 1200 долларов, но должен быть разумным.

Если вы не чувствуете в себе силы реализовать на ASP.NET функционал вышеуказанных бирж(лицевые счета пользователей, ввод вывод Webmoney, создания предложений работы и т.д.), то не предлагайте нам свои услуги.

В предложениях указывайте цену, сроки и стоимость поддержки/за месяц.