Мне нужен сайт по недвжижмости (купля-продажа, аренда,коммерческая и загородная недвижимость) с поиском на карте метро и другим параметрам, напримере вот этого http://www.incom.ru/sale-realty/flats/ или этого http://kupit-kvartiru.egsnk.ru/ Возможностью добавления базы данных. "Доски объявлений" ...
Биржа работы на ASP.NET(C#) + MSSQL2008
Сложный и интересный проект. По сложности исполнения задачи может сравниться с любой биржей. Например:
-www.liex.ru и т.д.
Но ничего общего с ними не имеющий!
Реализация сайта: с помощью ASP.NET MVC3, язык программирования C#
Компоненты для доступа и манипуляции данными: реализация с использованием ADO.NET Entity Framework 4.1 (или можно реализовать DAL на POCO-классах и sql-процедурах с доступом через ADO.NET и использованием memcached)
База данных: MS SQL Server 2008, для хранения контента, личных данных пользователей и информации о платежах и т.д.
Техническое задание будет представлено в виде достаточного количества последовательных скриншотов конечной системы(около 60-ти экранов), по которым можно однозначно воссоздать работу конечной системы. На наш взгляд, предоставленные нами материалы будут интерпретированы намного легче и точнее, чем самое подробное ТЗ. Народная мудрость гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
Так как нам очень не хочется остаться в роли обманутых, то предлагаем следующий вариант взаиморасчетов:
1. Мы проверяем работу сайта (на Вашем тестовом хостинге)
2. После того как работа сайта будет одобрена, мы переводим вам 100% оплату за работу и получаем от вас исходники проекта и БД.
3. Если, после получения проекта, мы находим некоторые недочеты или мелкие ошибки, то мы Вам сообщаем об этом и Вы в течение нескольких часов или 1-2 дней это устраняете, и уже тогда, мы считаем работу над этим проектом завершенной.
Другие варианты взаиморасчетов возможны только в случае наличия в портфолио исполнителя аналогичных проектов.
Предпочтение будет отдано тем исполнителям, которые будут согласны в течение 1 года поддерживать этот проект за определенную плату.
Бюджет не ограничен суммой в 1200 долларов, но должен быть разумным.
Если вы не чувствуете в себе силы реализовать на ASP.NET функционал вышеуказанных бирж(лицевые счета пользователей, ввод вывод Webmoney, создания предложений работы и т.д.), то не предлагайте нам свои услуги.
В предложениях указывайте цену, сроки и стоимость поддержки/за месяц.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Интересует создание сайта типа http://www.stiv-spb.ru/shtukaturka/ Пишите, пожалуйста, предложения с стоимостью, сроком выполнения работ.Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходим сайт по продаже детской одежды. Главное - удобная и понятная навигация, легкость в заполнении товаром с возможностью добавления большого количества фотографий. Возможность просматривать отчеты по продажам, активности покупателей и т.п. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется интернет-магазин обоев, небольшой бюджет, можно на cms, cms на Ваш выбор, лучше на бесплатной, указывайте пожалуйста стоимость и сроки, спасибоСайты «под ключ»36 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужно сделать сайт аналог http://game-host.ws/ Жду предложенийСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
согласно ТЗ на понедельникСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно создать сайт на флеше, или хотя бы шапку ...Все вопросы в личку. Желательно киевский исполнитель, но возможно и другие варианты... Срок 2 недели... по поводу оплаты желательно через банк или при встрече...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Добрый день! Необходимо разработать портал совместных блогов. Участники данного портала смогут в рамках проекта объединятся и вести общие блоги. Участники, как физически лица, так и юридические. Бюджет ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт14 лет назад
тематика - отдых на море в России (номера в мини-гостинице) на любой легкой cms, дизайн - можно шаблон, несколько текстовых страниц, форма обратной связи, фотогалерея номеров указывайте обязательно ценуСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Задача разработать сайт согласно ТЗ, разместить на хостинге, и протестировать в стоимость работ включается две доработки WVC – использовать wordpress Шаблон дизайна подобрать согласно структуры главной страницы и согласовать и утвердить со ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 лет назад