Сложный и интересный проект. По сложности исполнения задачи может сравниться с любой биржей. Например: -www.sape.ru -www.mainlink.ru -www.liex.ru и т.д. Но ничего общего с ними не имеющий! Реализация ...
Сайт-визитка
Нужно создать сайт-визитку для объединения програмистов на Joomla (специализация JAVA и все что связано с Java, RUBY, C#, приложения для Goggle Android, IPhine, другие коммерческие платформы).
Портфолио.
На сайте также должна быть разработана форма заказа с возможностью подгрузки файлов, выбора языка, технического задания и т.д.
Приблизительные решения по дизайну
http://33241.templates.site2you.com/
http://cms.template-help.com/wordpress_32015/
Название компании-объединения: ProSoftDeveloper
Слоган We develop the future.
RUS/ENG
Только фрилансеры, конторы идут мимо.
Бюджет бюджетный :)))
Заявки фрилансеров
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