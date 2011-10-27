Сайт-визитка

Нужно создать сайт-визитку для объединения програмистов на Joomla (специализация JAVA и все что связано с Java, RUBY, C#, приложения для Goggle Android, IPhine, другие коммерческие платформы).

Портфолио.

На сайте также должна быть разработана форма заказа с возможностью подгрузки файлов, выбора языка, технического задания и т.д.

Приблизительные решения по дизайну

http://33241.templates.site2you.com/

http://cms.template-help.com/wordpress_32015/

Название компании-объединения: ProSoftDeveloper

Слоган We develop the future.

RUS/ENG

Только фрилансеры, конторы идут мимо.

Бюджет бюджетный :)))