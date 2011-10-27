Модернизация unitedmarine.ru

Существует необходимость модернизировать сайт www.unitedmarine.ru согласно следующему ТЗ:

1) Доработка дизайна - на сегодняшний день имеется частично сделанный новый дизайн в PSD –(Главная + 2страницы каталога, остальные разделы должны быть аналогичными).

2) У каждого ТИПА лодок (моторная, парусная, РИБ и пр.) должно быть описательное поле, обобщающее подраздел с общей картинкой (например: РИБы это профессиональные лодки с надувным бортом и жёстким днищем...), а уже ниже идет каталог данного типа лодок (как в случае фильтра по верфи).

3) Форма вывода товаров и лодок на печать (в виде листовок).

4) Добавить кнопки LIKE кнопки соц сетей. Желательно сделать возможность получения за это дополнительной скидки 1%

5) На заглавной странице под описанием каждого раздела лодок (моторные яхты и пр.) должны красиво располагаться небольшие иконки логотипов, чтобы сразу было понятно, что там за бренды (аналогично по товарам и оборудованию).

6) Место под баннеры на заглавной и внутренних страницах (центральный 710х100 + боковой 140х90) с возможностью управления ими.

7) ДИНАМИКА – желательно чтобы в верхней части сайта в соответствующих разделах появлялся какой-либо уточняющий элемент (разделы не были бы статично похожи)

8) В нижнюю часть брендов лодок надо добавить поле для общей картинки/картинок о фабрике (разделителем верх/нижн текста явл. символ #Товары#)

9) В админке каталоге товаров уже имеются поля добавления в карточку товара PDF и YouTube ссылок, но они перестали показываться (их надо просто исправить).

10) Поле для ссылки на материнские сайты производителей (в полях о фобрике) Полях о фабрике.

11) Добавить аналогичный Товарам раздел Оборудование (см. дизайн) где будут представлены более сложные вещи (нечто среднее между каталогами лодок и товаров магазина), например к оборудованию будут относиться винты и моторы отсюда (переносить контент я буду сам):

http://dockservice.ru/index.php?menuid=72

http://dockservice.ru/propellers.php

http://dockservice.ru/satellite_equipment.php

12) Раздел новостей, спец-предложений, акций, обзоров, корп. информации.

13) Возможность переключать в магазине валюты товаров (РУБ/USD/GBP/EUR)

14) Б/У – фильтр в каталоге каталог, который будет отделять новые лодки текущего модельного ряда верфи от конкретных бу выставленных на продажу с указанием соответствующего местонахождения (сейчас, если на продаже есть бу лодки, то каталог выводится общей кучей).

15) По функциональности и удобству сайт должен быть не хуже чем http://www.flagman-group.ru (просьба внимательно проанализировать этот ресурс как некий эталон структуры и usability этой отрасли).

16) http://www.flagman-group.ru - я часто беру тут товары для перепродажи. Чтобы иметь одинаковые цены и наличие, они готовы мне выгружать ежедневно из своей программы «1С-Управлением торговлей» как и себе на сайт общий *.xml файл товаров, чтобы не заниматься парсингом. Но часть собственного товара и оборудования у меня будет своя и она НЕ должна «переписываться их данными», даже если товары (артикулы) совпадают. Надо иметь в админке возможность блокировать перезапись одного или группы товаров.

Дополнительные требования:

Администрирование должно быть максимально простым

Отладка и сдача работы с демонстрацией (например, по видео скайп).

Включить в админке функцию репликатора описания - то есть возможность копирования данных или описания сразу на несколько категорий или товаров (например, при заполнении каталога однотипных товаров отличающихся только несколькими параметрами, как телевизоры отличаются только диагональю)

Перенос (рекомендация) на новый хостинг (недорогой, публичный и надёжный)

Сайт создан на Bitrix с дополнительно установленным модулем «Киоск» (корзина + отправка заказа на почту), так как магазин с 1С мне не нужен.

Оптимизация (SEO)

Просьба прислать подробное КП по срокам, цене, условиям оплаты и сдачи задания.